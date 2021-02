Beleza GG: Especialistas da Ford Models falam sobre mitos na carreira de modelo

A booker Claudia Nasi explica que as modelos sempre terão uma equipe profissional ao seu redor. "Nessa profissão há muitos mitos. 'Ah, porque a modelo precisa ser super magra, um cabelo maravilhoso, com volume, uma pele maravilhosa'. Sim precisa, mas existe a produção, que vai fazer seu cabelo, sua pele... 'Ah, porque meu corpo hoje não está bom, a roupa não vai cair bem'. Não, a roupa vai cair bem, porque existe um profissional atrás disso que vai ajustar a roupa no seu corpo, e vai deixar você impecável para vender o produto e ficar 'bem na foto'".