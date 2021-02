Recomendado para você : Fãs de Emily em Paris se surpreendem com indicações ao Globo de Ouro 2021

Os fãs de Emily em Paris estão em festa! O motivo? Os indicados ao Globo de Ouro 2021 foram anunciados nesta quarta-feira, 3, e Emily em Paris recebeu surpreendentes duas indicações.

Isso mesmo: a série da Netflix, estrelada por Lily Collins, apareceu na categoria Melhor Série de Comédia ou Musical e deve disputar o prêmio com The Flight Attendant, Schitt's Creek, The Great e Ted Lasso.

A estrela, que interpreta Emily Cooper, também recebeu um aceno em Melhor Atriz em Série de Comédia e vai enfrentar Kaley Cuoco, Elle Fanning, Catherine O'Hara e Jane Levy.

Depois de ouvir sobre as surpreendentes indicações de Emily em Paris, muitos internautas recorreram ao Twitter. "Bom dia à indicação ao Globo de Ouro de 'Emily em Paris' e APENAS ao Globo de Ouro de 'Emily em Paris'", escreveu um usuário na rede social.

Outro fã chocado twittou: "Acordei minutos antes de saber que Emily em Paris foi indicada ao Globo de Ouro e também não tenho certeza se estou realmente acordado ou ainda sonhando".

Enquanto outro simplesmente chamou o reconhecimento da série de "selvagem".