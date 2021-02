Karol Conká tem programa suspenso após atitudes no BBB21

Karol Conká teve programa suspenso após revoltar o público com suas atitudes no BBB21. A emissora GNT anunciou que não exibirá Prazer, Feminino, apresentado por Conká e a ex-BBB20 Marcela McGowan.

"O programa 'Prazer, Feminino', produção apresentada por Karol Conká e Marcela Mc Gowan que estreou no YouTube do Canal GNT em outubro de 2020, terá sua data de exibição na TV revista. A produção segue publicada na plataforma digital do canal GNT", diz o comunicado.

Além disso, Conká também teve participação no festival Rec-Beat cancelada.

"Comunicamos a decisão do Festival Rec-Beat de suspender a exibição do registro audiovisual da apresentação da artista Karol Conká na edição digital do evento, que acontecerá no dia 14/02 no canal de YouTube do festival. Essa decisão foi tomada em comum acordo entre a direção do Rec-Beat e a produção da artista".