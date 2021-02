Shailene Woodley vive romance "discreto" com Aaron Rodgers

Shailene Woodley, que chocou o público com hábito de higiene, tem um novo amor. O E! News confirma que Shailene vive romance com o jogador de futebol do Green Packers, Aaron Rodgers. Segundo fontes, "Eles mantiveram as coisas privadas e discretas".

Nos últimos tempos, eles conciliaram a relação à distância, já que atleta esteve em Green Bay, no Wisconsin para ficar "muito focado nessa temporada", que chegou ao fim no dia 24 de janeiro, quando os Packers foram derrotados pelo Tampa Bay Buccaneers, de Tom Brady, na NFC Championship Game.

Enquanto isso, a atriz estava trabalhando no set de filmagem de Misanthrope, em Montreal, no Canadá, segundo o Canada Live. O filme policial é dirigido por Samián Szifron.

"Eles têm se visto e estado em contato. Eles continuam a se falar e se ver quando podem e ambos estão focados em suas carreiras mas também arranjam tempo um para o outro", revelou a fonte.