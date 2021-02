Felipe Neto lamenta por Nego Di chamar estudantes de "vagabundos"

Felipe Neto está atento ao que acontece no BBB21. Na madrugada desta quarta-feira, 3, Felipe criticou falas recentes de Nego Di após uma discussão do brother com Lucas Penteado.

Após a eliminação de Kerline, o ator decidiu conversar com o humorista e saber o motivo de seu afastamento. Os dois não conseguiram se entender e os ânimos ficaram exaltados.

Em certo momento, Nego Di disse que Lucas defendia "vagabundos" por conta de sua militância no movimento estudantil.

"Pra mim tu é mau-caráter. Tu quer revolucionar todo mundo, não lava uma louça, vai tomar no c*", mandou o primeiro líder desta edição. "Que revolução que tu faz? Defendendo vagabundo?".