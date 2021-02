Ana Maria diz que Kerline ficou "em cima do muro" ao falar sobre Karol Conká

E sobre o desentendimento com Lucas, ela disse que se sentiu "coagida".

"Eu percebi que, dentro da casa, uma coisinha pequena é maximizada em um nível que não sei explicar. Eu me dei bem com ele de primeira, ele é um cara legal, mas aconteceram algumas situações em que eu me senti um pouco coagida a responder a algumas brincadeiras. Talvez eu não tenha me posicionado e falado que não gostava daquelas brincadeiras. Não consegui ter essa sensibilidade e essse olhar. Jamais foi a minha intenção magoá-lo", contou.