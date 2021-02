Sabrina Carpenter lança clipe de "Skin", após drama com Olivia e Joshua

Sabrina Carpenter acaba de lançar clipe de seu single "Skin". A música deu o que falar após muitos fãs acharem que o hit de Sabrina foi uma resposta à Olivia Rodrigo.

No vídeo, a cantora faz par romântico com Gavin Leatherwood, astro de O Mundo Sombrio de Sabrina. Na história, o casal vive uma vida feliz e colorida, que aos poucos começa a "desmoronar" com os dois passando juntos pela chuva, neve, fumaça e terremoto.

Após o lançamento da música, muitos fãs acreditaram que a letra é referente ao suposto triângulo amoroso que a loira viveu com Joshua Bassett e Olivia.

Na letra, a musa diz: "Talvez você não quis dizer isso/ Talvez loira fosse a única rima". Os fãs logo perceberam que essa pode ter sido uma indireta para Olivia, que em "drivers license" canta sobre uma "garota loira" e "mais velha", que muitos acham se tratar de Sabrina.