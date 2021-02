Recomendado para você : Karol Conká pede desculpas a Lucas e web reage: "Falsa"

Karol Conká, que está sendo criticada na web por seu comportamento no BBB21, decidiu pedir desculpas a Lucas nesta terça-feira, 2. No entanto, a atitude de Karol não convenceu o público que a chamou de "falsa" no Twitter.

"Tô te chamando para almoçar porque eu fiquei me sentindo mal que você saiu ontem. Em nenhum momento eu te toquei, eu só falei quero comer na paz sem falação. Eu quase fui atrás de você", iniciou ela.

"Você quis sair para falar, 'Não quero incomodar'. Mas eu queria que você ficasse na mesa comendo junto. Mas dava pra você ficar na mesa sem ficar forçando. Você pode conversar, mas o problema é ficar 'futucando'".