Mark Hamill, do Star Wars, escreve no Twitter: "Fora Karol Conká"

Karol Conká que está revoltando o público com suas atitudes no BBB21, é o alvo de uma campanha na internet que pede sua eliminação do reality. Pensando nisso, um internauta fez apelo a Mark Hamill, o Luke Sywalker, de Star Wars, pedindo que ele apoiasse o movimento contra Conká.

"Por favor tweet 'FORA KAROL CONKÁ', isso é muito importante", disse o usuário @ROBBCOPGAY.

Em resposta, o astro da saga Star Wars atendeu ao pedido, levando os fãs à loucura.