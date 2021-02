Anitta diz ser "horrível de assistir" atitudes de Karol Conká no BBB21

Por fim, a cantora relembrou das vezes que já foi "cancelada" pelos internautas.

"Eu que já passei por esses linchamentos e isolamentos que iniciam na Internet, já tem quase 10 anos que passei por isso, me acostumei e não me atinge mais, mas é triste que eu tenha me acostumado porque não era para eu estar acostumada com um negócio desse porque é um sentimento ruim. A Internet está assistindo que ela mesma faz com as pessoas, que é linchar, isolar. Prazer Internet, esses são vocês. Essa é a Internet com as pessoas que erram. Horrível, né? Pois bem, espero que depois disso o mundo aprenda".

"E o que vocês tão fazendo com a Karol Conká é o mesmo que ela está fazendo com o cara lá dentro. Não estou passando pano pra ela. Estou triste, não esperava, estou inclusive com medo, pensando, 'Será que ela falava mal de mim sendo que eu adorava muito ela?' Enfim, quando ela vai sentir na pele tudo o que ela fez com as pessoas que estão lá dentro, porque é o que vocês estão fazendo com ela, espero que ela aprenda com os erros", finalizou Anitta.