Karol Conká expulsa Lucas da mesa: "Só vai comer depois que eu sair"

Isso foi o bastante para revoltar os internautas na web, incluindo a equipe de Lucas, que se pronunciou sobre o ocorrido.

"Vocês devem assim como nós estar acompanhando situação em que o Lucas foi colocado dentro da casa, a humilhação não será tolerada e por isso que vamos subir a tag LUCAS MERECE RESPEITO. Quem esta comigo?", escreveu sua conta oficial no Twitter.

"Eu já fiquei com raiva, ódio e ranço de MUITOS participantes do BBB. Mas nunca em nenhuma edição eu tive tanta raiva de alguém como eu tô da Karol Conká. O que ela tá fazendo com o Lucas é surreal. Essa pressão psicológica e o jeito que ela o trata, ela TINHA que ser expulsa", escreveu uma usuária.

"Eu estou assustada com as atitudes da Karol Conká. Ele está torturando o Lucas psicologicamente, imagina o que deve estar passando na cabeça dele. Essa mulher deve ser expulsa!!!", adicionou outra.