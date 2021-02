Ex-empresária de Karol Conká detona cantora: "Foram anos de perseguição"

"Pensa, na minha área musical, gênero rap, a maior representante falando para todos que tinha oportunidade as histórias distorcidas que ela mesmo criava!".

"Sobrevivi a uma depressão que me tomou um ano. Me reergui com o apoio do meu marido, família e poucos amigos que sobraram a devastação! Imaginei que um dia isso poderia acontecer! Muito mesmo", acrescentou ela.