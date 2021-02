Gabriela Versiani reflete sobre autoestima, preconceito e fãs de Kevinho

Divulgação

BBB

Com todas as polêmicas envolvendo os participantes do Big Brother Brasil 21, a atriz revela não ter ainda um favorito, mas admira a postura de Projota.

"Confesso que mesmo com o pouco tempo, já me decepcionei com algumas pessoas", explica ela. "Curto demais as atitudes do Projota, até esse momento minha torcida é dele. Mas nada definido, viu?".

E se entraria para o reality show? "Se eu tivesse que responder essa pergunta até pouco tempo antes de começar o BBB, eu diria que, com certeza, sim. Acho que é algo que agregaria bastante a minha carreira, mas depois que o programa se iniciou eu vejo que as pessoas não estão sendo elas mesmas por medo do cancelamento e não concordo com isso. Eu jamais deixaria de ser quem sou por opiniões externas".