Karol Conká perde quase 100 mil seguidores após polêmicas no BBB21

Karol Conká mal sabe a fama que está ganhando fora do BBB21. Karol animou os famosos ao ser confirmada no reality show, mas tem deixado a desejar com suas atitudes polêmicas dentro do confinamento.

Depois de protagonizar falas xenofóbicas, das quais foram criticadas por muitas estrelas que nasceram no norte e nordeste do Brasil, e intolerância religiosa em conversa com Lucas Penteado, a cantora perdeu seguidores.

Segundo os dados do site Social Blade, os fãs da dona do hit Tombei vem caindo constantemente desde o final de semana.

Em apenas 3 dias, Conká já perdeu mais de 86 mil seguidores no Instagram.