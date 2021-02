Recomendado para você : Equipe de Thaís se revolta após deboche de Fiuk com grupo: "Rebaixando como objeto"

Fiuk, que chocou Cleo ao votar em Carla Diaz, se envolveu em mais uma polêmica no BBB21. Após debochar de Thaís Braz, a equipe da sister se pronunciou dizendo que a dentista foi rebaixada "como se fosse um objeto".

Nesta segunda-feira, 1º, "Thaís merece respeito", se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter, após o público assistir a trecho do reality no qual Fiuk, Nego Di, Karol Conká e Camilla de Lucas falavam sobre possível interesse de Thaís no filho de Fábio Jr.

"Eu não quero romance", disse Fiuk.

"Não, ela tá ligada, já falei", disse Conká.