Grávida, Ashley Tisdale posa nua: "Vamos amar nossos corpos"

Ashley Tisdale encantou os fãs com post no Instagram nesta segunda-feira, 1º. No clique, Ashley surge nua em frente ao espelho e mostra o barrigão de grávida.

"Na maioria do tempo nós damos amor aos outros. Vamos começar a amar a nós mesmos e nossos corpos de todos os os seus jeitos e formas. Nossos corpos fazem muito por nós e nós deixamos de reconhecer isso. Agradeça a seu corpo e diga eu te amo", escreveu ela aos 13 milhões de seguidores.

Em seguida, a estrela recebeu o comentário de diversos famosos, incluindo sua amiga Vanessa Hudgens, que escreveu, "Deslumbrante".

Hilary Duff adicionou, "Parecendo uma rainha", enquanto o marido de Ashley, Christopher French disse, "A mulher mais linda e fod* do mundo".