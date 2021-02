Recomendado para você : Jojo Todynho sobre Karol Conká no BBB21: "Toda admiração acabou"

Jojo Todynho se manifestou sobre mais uma fala polêmica de Karol Conká no BBB21. Jojo foi aos Stories nesta segunda-feira, 1º, e disse que deixou de seguir Conká no Instagram.

A vencedora de A Fazenda 12 explicou que viu o vídeo no qual a cantora desdém do "Deus" de Lucas Penteado após o brother arrumar confusão com quase todos os participantes do reality show.

"Com toda a sinceridade do mundo, eu acabei de ver um vídeo no qual o Lucas fala de Deus e a Karol questiona ele, desdenhando do poder sobrenatural. ‘Cadê ele?'. Deus é amor, mas é fogo consumidor", desabafou ela.

Jojo, por sua vez, explicou que não vai "entrar nesse mérito" em sua rede social, mas que deixou de admirar a confinada.

"Toda a minha admiração que eu tinha por você, Karol, acabou. Deixando de te seguir. Entendeu? Lacre menos", mandou a cantora.