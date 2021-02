Meghan Markle tem nome removido da certidão de Archie

A matéria do The Sun incluiu uma imagem de um documento oficial do dia 21 de janeiro que declara que o nome de Meghan foi removido da certidão de nascimento em junho de 2019 sob a autoridade do Registrador Geral. Também revela que o nome e o título de Harry também foram mudados, de "Sua Alteza Real Henry Charles Albert David Duque de Sussex" para "Sua Alteza Real o Príncipe Henry Charles Albert David Duque de Sussex".

O The Sun também revelou que as mudanças de nomes foram feitas em meio aos rumores de quebra de relação entre Harry e seu irmão Príncipe William. O jornal ainda disse que a edição na certidão poderia ter sido vista como uma afronta a William e sua esposa, Kate Middleton, que mantém seu nome formal, Catherine, nas certidões de seus três filhos.