Kourtney Kardashian reage a post do namorado Travis no início de carreira

Kourtney Kardashian reagiu a post do namorado Travis Barker. Nesse domingo, 31, Kourtney comentou em vídeo no qual Travis surge tocando no início da carreira.

O integrante do Blink 182 e ex-estrela do reality show Meet the Barkers, compartilhou uma gravação dele se apresentando com sua primeira banda. "Minha primeira banda de punk fraca", escreveu ele na legenda do post, que mostra o grupo tocando em um palco muito menor do que Travis está acostumado a se apresentar agora.

Em resposta ao tbt do amado, a estrela de Keeping Up With the Kardashians comentou o post com um, "uau".

Essa é mais uma interação do casal nas redes sociais. No início desse mês, os fãs perceberam que Travis comentou com emojis de flores em várias fotos no Instagram de Kourt. Ela também comprtilhou uma imagem do filme True Romance, um dos favoritos do namorado, no qual ele comentou, "Você é tão legal".

Uma fonte do E! News revelou que o romance dos vizinhos de Calabasas é "muito discreto".