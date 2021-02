Recomendado para você : Maisa torce pela eliminação de Rodolffo após relembrar post ofensivo

Maisa Silva já declarou quem ela quer que seja eliminado no primeiro paredão do BBB 21. Na manhã desta segunda-feira, 1º, Maisa comentou um tweet polêmica de Rodolffo sobre ela e disse que votará no cantor.

Na mensagem do Twitter, feita em 2010 e já apagada pela conta do sertanejo, ele dá a entender que era "tarde" para políticos discutirem aborto. "Agora a Maisa já está aí", acrescentou o ex-marido de Rafa Kalimann.

Em resposta, a apresentadora defendeu uma mudança em Rodolffo, mas revelou que o ato lhe deu motivo para que ela apoiasse sua saída do reality.

"Vocês estão me marcando num tweet que o Rodolffo fez sobre mim em 2010 (adm dele apagou) e eu vi, ok? Vou falar uma coisa. Embora eu ache que esse tweet tenha sido completamente imaturo, pesado e maldoso pra um adulto fazer sobre uma criança de 8 anos, levando em consideração que eu tenho uma família e que engravidar era o sonho da minha mãe (ela teve complicações no passado e ouviu que não poderia nunca engravidar)".