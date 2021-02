Recomendado para você : Anitta reage à suposta bissexualidade de Arthur: "Super bem-vindo"

Anitta, que ficou indignada com a entrada da amiga Pocah no BBB21, está bem ligada no reality! Tanto que Anitta até já escolheu seu possível pretendente na casa, o brother Arthur Picoli.

Mostrando interesse em se encontrar com o personal trainer, ela disse nos Stories: "Se eu ainda estiver solteira quando você sair da casa, você me manda uma DM. Minha vida é assim, a gente nunca sabe, amanhã pode ser que eu já casei com alguém".

Horas depois, a cantora gravou mais vídeos contando que recebeu diversas mensagens de pessoas afirmando que Arthur é bissexual.