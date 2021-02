Recomendado para você : Karol Conká pode ser suspensa de festival após atitudes no BBB21

Karol Conká, que foi acusada de xenofobia contra Juliette, no BBB21, pode ser suspensa de festival de música. O possível cancelamento do show de Conká foi revelado através de comunicado no Instagram nesse domingo, 31.

Antes de entrar no reality, a artista deixou gravada sua performance para o Festival Rec-Beat, que acontece virtualmente no dia 14 de fevereiro. No entanto, os organizadores do evento estão avaliando as "implicações resultantes de uma possível remoção da exibição".

"Discordamos fortemente das declarações e atitudes da artista Karol Conká em sua participação na casa #BBB21, que revelam posturas que confrontam os princípios do Festival Rec-Beat", iniciou a mensagem.