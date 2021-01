Cleo fala sobre atitudes de Fiuk no BBB21: "Não vou passar pano"

Cleo Pires decidiu se pronunciar sobre a participação de Fiuk no BBB21. Após Fiuk se envolver em diversas polêmicas e ser criticado por várias de suas posturas na casa, Cleo disse que "não vai passar pano" para o irmão.

Uma de suas atitudes que mais revoltou os internautas ocorreu quando ele questionou as habilidades profissionais de Juliette como advogada.

"Eu não concordo com a forma que ele tratou a Juliette, achei muito errado. Mas, muita gente resolveu implicar com ela. Mas, obviamente o Felipe, sendo um homem, a imagem dele falando assim com ela, fica mais agressiva, mais intimidadora", iniciou.

"Eu não vou passar pano para as atitudes erradas dele, mas também não vou cancelar ele. Porque eu não acredito nisso. Eu acho que a gente tem que estar aqui para as pessoas que a gente ama quando elas erram. E eu sou assim. E também tem muita fake news também, muitos prints falsos".