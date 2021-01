Relembre a vida amorosa de Fiuk

Fiuk está dando o que falar tanto dentro, quanto fora do BBB 21. O nome de Fiuk foi um dos mais comentados desta semana por vários motivos, seja pelo charme inicial sentido pelas sisters ou pelo 'chororô' ao longo dos dias.

Quem não lembra quando o grupo dos confinados imunes [Arthur, Fiuk, Juliette, Lumena, Projota e Viih Tube] se uniu ao restante da casa e as mulheres foram logo cercando o cantor na porta de um dos quartos?

Ou quando Juliette se encantou com o filho de Fábio Jr. no primeiro dia e chegou até a pensar em ter herdeiros?

Há quem ache o participante sedutor – ou talvez não mais depois do BBB? –, bem educado e de boa lábia com o sexo feminino. No entanto, Fiuk já disse ser alguém tímido e recatado, inclusive na vida amorosa.