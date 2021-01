Famosos desaprovam falas xenofóbicas de Karol Conká no BBB21

Horas depois da polêmica, a assessoria de Karol divulgou um texto sobre o caso.

"Acreditamos que algumas colocações acabam tendo deslizes quando nos expressamos sem o devido cuidado e julgamento. A conversa da Karol, quando ela relaciona o termo 'educação' à cidade de Curitiba, tem muito mais a ver com a intenção de se mostrar mais reservada, sem que isso seja bom ou ruim; apenas uma característica de comportamento. Seu uso foi equivocado, e mostra que é necessária reflexão sobre falas aparentemente despretensiosas que podem carregar, de maneira aparentemente inocente, xenofobia e outros tipos de discriminação. Pela relação de convivência do jogo, são esperadas simpatias e antipatias. Esse é o BBB! A questão da Karol com a participante Juliette é diretamente envolvida com a circunstância da convivência da casa, de gostar ou não das coisas que acontecem, de possuírem ruídos e sintonias em sua convivência", informa a nota.