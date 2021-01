Luísa Sonza defende namorada de Whindersson após ataques

"A vida da mulher, independente das escolhas é sempre um inferno. Somos atacadas por absolutamente TUDO. Se você escolhe sua carreira você é atacada. Se você escolhe família, também. Absolutamente QUALQUER coisa em QUALQUER âmbito da vida, ou até mesmo nas vezes em que nem sequer escolhemos, a responsabilidade e a 'culpa' cai sobre nós", iniciou ela.

"A sociedade odeia a mulher, não importa onde ela esteja. Se um dia eu contasse tudo que já passei (o que vocês veem na internet é a ponta do iceberg) provavelmente vocês não acreditariam na metade. Torço muito pra que ela fique bem e saiba lidar com tudo com muita sabedoria, maturidade e amor, porque não é fácil".