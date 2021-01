"Pele de golfinho": aprenda a tendência que virou febre

Para criar o efeito, as maquiadoras Mary e Mai Quynh explicaram todo o passo a passo à revista. Para a criar a base da make, primeiro comece a tratar a pele com um hidratante. Em seguida, aplique um iluminador líquido com "batidinhas" nos ossos das maçãs do rosto, e dos ossos do nariz. O próximo passo é fazer o blend, isto é, misturar tudo com uma base leve e luminosa. Em seguida, você pode corrigir algumas áreas com o corretivo.

Para adicionar um efeito "aquecido" e dimensão na pele, aplique um bronzer em tom coral nas cavidades da bochecha e nos locais que o sol bate naturalmente.

Nos pontos altos do rosto, aplique um iluminador cremoso com batidinhas e em seguida, amplie a "iluminação" com mais uma camada do produto, mas dessa vez em pó, nas mesmas áreas.