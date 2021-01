Mãe de Fiuk grava resposta divertida para Gloria Pires: "Sou eu"

Fiuk está dando o que falar tanto dentro, quanto fora do BBB 21! Acontece que após Gloria Pires criar paródia explicando que não é mãe de Fiuk, a verdadeira genitora do cantor se pronunciou com música.

Isso mesmo: a artista plástica Cristina Kartalian foi às redes sociais para dizer que ela é a mãe de verdade do confinado.

Ela usou a música Sou Eu, gravada pelo próprio filho em 2014, para explicar aos mais jovens sobre o parentesco.

"Você ainda não entendeu. A mãe do Fiuk sou eu. Ninguém tem esse lugar, só eu. Só eu", canta Kartalian, que foi casada com Fábio Jr. entre 1986 e 1990.