Kate Middleton pode ter confirmado que é fã da série Bridgerton

Netflix

Não está claro se eles acompanham outros sucessos da Netflix, como a quarta temporada do sucesso The Crown, que seguiu a história de amor dos pais de William, o Príncipe Charles e a Princesa Diana.

Já Príncipe Harry certamente tem isso em seu radar, visto que a biógrafa Angela Levin revelou, em janeiro, em uma entrevista: "Harry, quando fui entrevistá-lo no palácio, a primeira coisa que ele me disse quando apertou minha mão foi, 'Você está assistindo The Crown?'. E eu não tinha assistido na época, me senti muito envergonhada e ele disse, 'Vou me certificar de parar antes que eles me atinjam'".

Mas o marido de Meghan Markle pode ficar tranquilo, já que Suzanne Mackie, produtora executiva da série, disse, segundo a BBC: "Duvido que iremos tão longe nos dias de hoje".

Estamos de olho!