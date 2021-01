Katherine Heigl diz que ser rotulada como "difícil" abalou sua saúde mental

Katherine Heigl, estrela de Grey's Anatomy, decidiu se abrir após ser rotulada como uma pessoa difícil no trabalho. Em entrevista ao Washington Post, Katherine admitiu que as críticas que sofreu fizeram com que ela "preferisse estar morta".

A atriz recorda que a opinião do público começou a mudar à medida em que ela começou a falar o que pensava sobre os projetos nos quais trabalhava.

"Eu posso ter dito algumas coisas que eu não gostei, mas então isso se tornou,'ela é tão ingrata', e então seguiu para, 'ela é tão difícil' e passou para 'ela não é profissional'... Qual é sua definição de difícil? Alguém com uma opinião que você não gosta? Agora, eu tenho 42 anos, e essa merd* me irrita", disse a atriz.

E quanto mais Katherine se desculpava por falar negativamente sobre sua experiência em projetos como Knocked Up e Grey's Anatomy, "mais parecia que eu tinha feito algo terrivelmente errado".