Ex de Armie Hammer reage sobre filme de "amor canibal" com Timothée Chalamet

Elizabeth Chambers, ex-esposa de Armie Hammer, reagiu à recente polêmica envolvendo o ator. Armie é acusado por mulheres de cometer "canibalismo" e estupro.

Nessa quinta-feira, 28, o Hollywood Reporter revelou que o diretor de Me Chame Pelo Seu Nome, Luca Guadagino, e o astro do longa Timothée Chalamet, se reuniram para conversar sobre a adaptação de um filme baseado no livro de Camille DeAngelis, Bones and All. O projeto conta a história de uma mulher que está à procura de seu pai na esperança de descobrir por que ela tem o desejo de assassinar e comer pessoas que mostram afeto por ela. O veículo não informou se Armie, que também estrelou Me Chame Pelo Seu Nome, está envolvido no trabalho.

Em post feito pelo site Just Jared, o projeto é descrito como "um filme de amor canibal", e chamou a atenção de Elizabeth.

"Sem. Palavras.", escreveu a atriz. O comentário já conta com quase 5 mil curtidas e 268 respostas.

Elizabeth não deu mais detalhes sobre sua observação, mas é uma reação provável à recente polêmica em torno das mensagens supostamente enviadas por Armie, que viralizaram no início deste mês. O conteúdo incluía relatos de atos sexuais e outras fantasias explícitas.