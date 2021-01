Neymar reclama do resultado de prova no BBB21 e Boninho rebate

Neymar é uma das celebridades que está acompanhando o BBB 21! E na noite de quinta-feira, 28, Neymar questionou a vitória de Nego Di na Prova do Líder e fez com que até Boninho lhe respondesse no Twitter.

Na prova, realizada em duplas, os confinados tinham que abrir um cofre com três cadeados e pegar as peças de um quebra-cabeça em forma de QR Code. Enquanto um abria o objeto, o outro montava as partes e batia no botão.

Nego Di, que formou dupla com Lucas Penteado, terminou a prova quase que no mesmo segundo que Projota. E de acordo com os internautas, a impressão foi de que ambos bateram juntos.

E isso parece ter gerado certa dúvida também em Neymar!