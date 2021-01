Pabllo Vittar concorre com Lady Gaga e Miley Cyrus no GLAAD

O trabalho mais recente de Pabllo na música é o remix de "Lento", em parceria com a ex-Fifth Harmony, Lauren Jauregui.

Antes disso, ela também lançou "Modo Turbo", com Luísa Sonza e Anitta, que teve seu lançamento vazado antes da hora. "A gente vai até o inferno achar quem vazou essa foto", escreveu Sonza no Twitter.