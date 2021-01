Os planos de Khloé Kardashian e Tristan Thompson para o segundo filho

Instagram

Nos últimos meses, a musa tem acabado com as especulações sobre uma nova gravidez. Em novembro de 2020, ela deixou claro que não estava esperando outro bebê quando um usuário do Twitter alegou que estava "convencido" de que ela estava.

"Bem, meu abdômen diz o contrário, baby", respondeu Khloé.

Apesar dos rumores, a estrela de Keeping Up With the Kardashians foi aberta sobre a maternidade e a criação de sua filha de 2 anos. Em julho do ano passado, antes de ela e Tristan reconciliarem seu romance, a loira explicou como foi sua criação com a pequena ao lado do jogador de basquete.