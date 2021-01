Lumena repreende Juliette após excesso de tempo no confessionário

O Big Brother Brasil 21 nem passou de sua primeira semana e está dando o que falar! E nesta quinta-feira, 28, Lumena entrou em confronto com Juliette, após a sister passar muito tempo no confessionário.

Diariamente, os brothers precisam se expressar, falar sobre seu dia e dar emojis aos seus colegas. No entanto, Juliette excedeu seu tempo no local, deixando poucos minutos para as quatro pessoas restantes.

Entre elas, estava Lumena, que teve que bater na porta do confessionário para alertar a sister.

"Isso é muito sério. Porque não tem nenhuma brecha para você falar algo além dos 60 segundos. Se organize aí, preste atenção", alertou.