Débora Falabella e Gustavo Vaz anunciam fim do namoro

O ex-casal começou a levantar rumores de romance em maio de 2019, quando Débora e Murilo Benício anunciaram o fim do namoro, e Gustavo foi apontado como pivô.

A atriz conheceu Gustavo durante as filmagens da série Aruanas, da Globo, gravada no fim do ano passado, porém, os dois só começaram a sair após o término de Débora e Murilo, que teriam colocado ponto final na relação meses antes da revelação.