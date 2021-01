Conheça o elenco ostentação de Bling Empire

Anna Shay

Se você gosta de jatos privados e personal shoppers, vai se identificar com Anna Shay (na esquerda), de descendência russa e japonesa. Filha única do rico empreiteiro de serviços de defesa Edward Shay, Anna é generosa e conselheira com pessoas de seu círculo íntimo, mas não perdoa aqueles que a contrariam.

No primeiro episódio, Anna não ficou nada impressionada com a conversa constante de Christine sobre coisas materiais. Como resultado, em um jantar luxuoso em sua casa, Anna mudou os assentos da mesa, deixando Christine excluída do resto do grupo.