Tudo sobre Abigail Cowen, a Bloom de Fate: A Saga Winx

E se você acha que o rosto dela soa familiar, está correto. Seu primeiro trabalho na TV foi na série Red Band Society.

Em seguida, Abigail participou de dois episódios da 2ª temporada de Stranger Things, como Vicki Carmichael.

A musa também apareceu nas séries Wisdom of the Crowd, The Power Couple e The Fosters; além, claro, em O Mundo Sombrio de Sabrina, onde interpretou uma das três Weird Sisters, Dorcas.