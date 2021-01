Mariana Rios abre o jogo sobre rumores de romance com Gusttavo Lima

Mariana Rios abriu o jogo sobre os rumores de romance com Gusttavo Lima. No final de dezembro, Mariana foi apontada como affair de Gusttavo, após o fim do casamento dele com Andressa Suita.

Na época, diversos veículos informaram que a atriz viajou para Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, a fim de se encontrar com o cantor.

Eles negaram qualquer tipo de envolvimento; e agora, Mari decidiu falar sobre o assunto, em entrevista ao TV Fama, da RedeTV!.

Mari, que foi diagnosticada com doença autoimune que causa aborto, falou que as pessoas gostam de fofocas.