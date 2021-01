Restaurante da chef Paola Carosella é assaltado em São Paulo

O restaurante Arturito, da chef Paola Carosella, ex-MasterChef, sofreu um assalto na noite de quarta-feira, 27, em Pinheiros, São Paulo. Dois criminosos invadiram o local e roubaram os clientes que estavam presentes.

De acordo com o G1, o assalto aconteceu por volta das 20h, ou seja, pouco antes do horário estipulado para o fechamento de estabelecimentos na capital, devido à fase vermelha da pandemia do coronavírus.

O crime durou cerca de 10 minutos; mas por conta do sistema de alarmes que o restaurante possui, a polícia chegou rapidamente e prendeu os assaltantes.

O Arturito está localizado na Rua Artur de Azevedo, 542.