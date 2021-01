Tudo que você precisa saber sobre o episódio 3 de Beleza GG

ATENÇÃO: ESTA MATÉRIA CONTÉM SPOILER DO TERCEIRO EPISÓDIO DE BELEZA GG!!!

Se você é fã de Beleza GG, mas ainda não assistiu ao terceiro episódio do reality, pare de ler aqui, pois vamos fazer um breve resumo de tudo que rolou e não queremos estragar sua experiência, tá? Não parou? Ok, depois não vai falar que não avisei, hein more? rs

Depois de muito sonhar, Mayara Russi finalmente chegou em Portugal para tentar a carreira de modelo na Europa. E a nossa estrela é tão talentosa, que chegou já fazendo participação em programa de TV e deu o nome ao falar sobre a vida de uma modelo plus! Além disso, teve português apaixonado por ela durante um ensaio fotográfico para o book novo que ela precisou fazer em terras portuguesas. Quem pode, pode, né anjos?