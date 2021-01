Marie Kondo, guru da organização, está grávida do terceiro filho

Instagram

Apesar de Marie manter a vida privada, os fãs podem conferir um pouco de seu dia a dia com as filhas e o marido no Instagram. Entre os posts estão momentos afetuosos como um dia na cozinha juntos e muitas trocas de carinho durante a quarentena.

E com a família que continua em casa, devido à pandemia do coronavírus, Marie compartilhou recentemente algumas dicas para os pais que têm de lidar com crianças em espaços pequenos.

"Nós fazemos uma prática diária e arrumamos todos juntos no fim do dia", disse ela à People.