Humorista diz que torce contra Fiuk no BBB21: "Arrogante e mimado"

Desde que entrou no BBB21, Fiuk tem sido um dos nomes mais comentados da web. E nessa quarta-feira, 27, a internet não se conformou ao descobrir que Glória Pires não é mãe do cantor.

No reality, Fiuk já tinha explicado seu parentesco com Cleo Pires. "As pessoas têm que entender que minha irmã é a Cleo, mas minha mãe não é a Gloria Pires", disse ele, que fez outras revelações no reality.