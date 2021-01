Miranda Cosgrove posa com elenco de iCarly nos bastidores de reboot

Miranda Cosgrove e o elenco de iCarly estão oficialmente de volta! Nesta quarta-feira, 27, Miranda foi ao Instagram para compartilhar uma foto com seus colegas de elenco e fez a alegria dos fãs da série.

No registro, a atriz aparece ao lado de Nathan Kress e Jerry Trainor, intérpretes de Fredward Benson e Spencer Shay, respectivamente. Eles integraram o sucesso da Nickelodeon entre 2007 e 2012.

O reboot de iCarly foi anunciado em dezembro de 2020. Jerry também postou a imagem em suas redes sociais e escreveu: "Prepare-se".

O show trouxe a atriz como Carly Shay, uma adolescente que estrelou a popular série da web iCarly ao lado de sua melhor amiga Sam Puckett, interpretado por Jennette McCurdy. Enquanto Nathan era o vizinho e produtor da atração virtual, Jerry vivia o irmão mais velho de Carly.

O elenco do novo show, que será transmitido pela Paramount Plus, a nova marca da CBS All Access, ainda não tem a confirmação de Jennette. Além disso, Noah Munck, que interpretou o amigo de Carly, Gibby Gibson, também não estará no reboot.