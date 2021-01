Zendaya rebate críticas sobre diferença de idade com ator em Malcolm & Marie

Steven Ferdman / Stefanie Keenan/Getty Images for GO Campaign

Zendaya e John David Washington trabalharam arduamente para entregar Malcolm & Marie. Agora, Zendaya e John estão comentando algumas críticas sobre a diferença de idade entre eles no novo filme da Netflix.

Com ajuda do criador de Euphoria, Sam Levinson, os atores secretamente filmaram o longa-metragem inteiro, em preto e branco, enquanto Hollywood tentava cessar o coronavírus de seus estúdios.

"Eu não sabia como seria a indústria", explicou o ator, que interpreta Malcom, a Victor Cruz, no Daily Pop, do E! News. "Não sabia se teria a oportunidade de fazer o que mais amo, que é atuar".

Felizmente, o escritor e diretor Sam apareceu! E de acordo com Zendaya, filmar com segurança era a "preocupação número um" do grupo e, com a criação de um ambiente semelhante a uma "bolha", eles realizaram o trabalho.