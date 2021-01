Bridgerton é a série mais vista da história da Netflix

Adjoa Andoh

Conhecida na cena teatral do Reino Unido seus créditos de palco incluem His Dark Materials, Stuff Happens, The Revenger's Tragedy, A Streetcar Named Desire, Troilus and Cressida, Julius Caesar, Tamburlaine, The Odyssey, entre outros.

Ela também teve vários papéis na TV, incluindo Doctor Who, Casualty, EastEnders, M.I. Alto e muito mais.

Você também pode reconhecer Adjoa do filme Invictus, de 2009, de Clint Eastwood.