Rita von Hunty dá dicas de relacionamento no canal de Gio Ewbank

Rita von Hunty, estrela de Drag Me As A Queen, mostrou que pode te ajudar com aquele babado amoroso. Em vídeo no canal de Giovanna Ewbank, no YouTube, Rita respondeu às perguntas dos internautas sobre relacionamentos.

"O que fazer para o crush te notar?", questionou um internauta.

"Essa pergunta tem um problema formal, ela está errada. Não é assim que a gente fala sobre atração", iniciou a gata. "Eu te desafio pessoa que mandou a pergunta, a mapear quem já tem crushes por vocês. Às vezes têm um monte de gente interessado em você", disse a musa. Mais sábia impossível!