Halsey está grávida do primeiro bebê com Alev Aydin

Poucos meses após o diagnóstico, Halsey descobriu que estava grávida. No entanto, como ela compartilhou em The Doctors: "Antes que eu pudesse realmente descobrir o que isso significava para mim e o que significava para o meu futuro, para minha carreira, para minha vida, para meu relacionamento... A próxima coisa que eu sabia era no palco abortando no meio do meu show".