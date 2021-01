Recomendado para você : Biel desabafa sobre polêmicas na carreira: "Não tinha maturidade"

Biel abriu o jogo sobre as polêmicas envolvendo sua carreira e vida pessoal. Em entrevista ao canal do YouTube de Luciana Gimenez, Biel assumiu não ter tido a "maturidade" na época.

O segundo colocado em A Fazenda 12 disse ainda que saiu do país após receber tal sugestão do presidente de sua gravadora.

"Eu saí do país, não consegui mais assistir o que estava acontecendo na minha frente", desabafou ele, que foi acusado de assédio sexual por uma jornalista e enfrentava tristezas familiares, com a descoberta de um câncer da mãe.

"Foi inclusive o que o presidente da gravadora tinha falado na época para eu fazer. Eu só vi isso como opção, via minha família sofrendo, eu não tinha maturidade na época pra me pronunciar, me posicionar. Então foi bom dar um passo para trás".