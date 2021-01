Recomendado para você : Karol Conká, do BBB21, é processada e pode ser intimada a depor

Karol Conká, que revelou transfobia de Nego do Borel, no BBB21, está sendo processada por marca de bijuteria. Segundo a coluna de Leo Dias no Metrópoles, Karol pode ser intimada a depor.

Em outubro de 2020, a cantora fez uma campanha publicitária para a Shopee, e-commerce de Singapura, e segundo a ação, Karol não teria marcado a loja de uma das vendedoras, acarretando prejuízos à marca.

O processo está sendo movido por Bianka Grismino, dona da Grismino Store, que alega que a Shopee e a cantora não fizeram a menção da marca no Instagram.